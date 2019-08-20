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При пожаре на ростовском теплоходе в Санкт-Петербурге погиб механик

При пожаре на ростовском теплоходе в Санкт-Петербурге погиб механик

В результате пожара на теплоходе донской компании погиб молодой человек. Возгорание произошло на борту судна «Пётр Чайковский» в Санкт-Петербурге 22 августа.

Теплоход был пришвартован на Октябрьской набережной. Пожар начался около половины шестого утра. По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, возгорание началось на первой палубе, в каюте механика. Огнём была охвачена площадь 13 квадратных метров. На место происшествия прибыли 50 пожарных и 10 единиц техники.

В момент ЧП в каюте находился 25-летний член экипажа. Молодой человек получил серьёзные ожоги. Пострадавший скончался по дороге в больницу.
– По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации водного транспорта», - сообщили в Северо-Западном следственном управлении СК на транспорте.

На месте работала следственно-оперативная группа. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.

Согласно данным из открытых источников, судно «Петр Чайковский» принадлежит компании «Донинтурфлот», зарегистрированной в Ростове. Теплоход совершает речные круизы по маршрутам Москва – Санкт-Петербург и Санкт-Петербург – Москва с конца мая по начало октября.

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