В Ростовской области в ДТП с «Ягуаром» пострадал мотоциклист
В Ростовской области в ДТП с «Ягуаром» пострадал 27-летний мотоциклист. Авария произошла 23 августа в Азове на улице Севастопольской.
По предварительным данным, 50-летний водитель за рулем дорогой иномарки не уступил дорогу при повороте. На встречной полосе в его сторону ехал 27-летний мотоциклист. В результате «Ягуар» столкнулся с «Ирбисом».
Как сообщают в УГИБДД по Ростовской области, оба транспортных средства получили механические повреждения. Мотоциклист пострадал.
Госпитализация оказалась необязательной. При желании парень может проходить лечение дома.