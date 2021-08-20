В Ростовской области в ДТП с «Ягуаром» пострадал мотоциклист

В Ростовской области в ДТП с «Ягуаром» пострадал 27-летний мотоциклист. Авария произошла 23 августа в Азове на улице Севастопольской.По предварительным данным, 50-летний водитель за рулем дорогой иномарки не уступил дорогу при повороте. На встречной полосе в его сторону ехал 27-летний мотоциклист. В результате «Ягуар» столкнулся с «Ирбисом».Как сообщают в УГИБДД по Ростовской области, оба транспортных средства получили механические повреждения. Мотоциклист пострадал.Госпитализация оказалась необязательной. При желании парень может проходить лечение дома.