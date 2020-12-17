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В Ростовской области в ДТП с грузовиком погиб 63-летний водитель иномарки

В Ростовской области в ДТП с грузовиком погиб 63-летний водитель иномарки
В Ростовской области 63-летний водитель иномарки погиб в ДТП с грузовиком. Трагедия случилась на 10-м километре автодороги Константиновск - Тацинская вечером 19 декабря.

По предварительной информации, водитель «Мерседеса» буксировал большегруз «Сканиа». Неожиданно иномарка притормозила. Для того чтобы избежать столкновения, 33-летний мужчина за рулем фуры выехал на встречную полосу, по которой двигалась «Киа Спортейдж». Грузовой автомобиль врезался в иномарку. Удар был настолько сильный, что легковушка превратилась в груду металлолома.

Как сообщили в отделе УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии 63-летний водитель «Киа» скончался на месте происшествия от полученных травм.

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