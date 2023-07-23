Фото: ГУ МВД по Ростовской области

В Ростовской области в ДТП погибли три человека, включая ребенка. Жуткая авария произошла 23 июля на трассе поселок Матвеев Курган – село Екатериновка.В нескольких километрах от хутора Скороход 44-летний водитель «Ниссана Эльгранд» пошел на обгон. Мужчина не справился с управлением и на большой скорости вылетел с проезжей части. Ему не удалось остановить минивэн, и он врезался в дерево. От столкновения машина буквально разлетелась на куски.По информации ГУ МВД по Ростовской области, в ДТП погибли семилетний мальчик, 24-летний парень и 44-летний мужчина. Водитель «Ниссана» с травмами был доставлен в больницу.