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В Ростовской области в ДТП погибли три человека, включая ребенка

В Ростовской области в ДТП погибли три человека, включая ребенка
В Ростовской области в ДТП погибли три человека, включая ребенка. Жуткая авария произошла 23 июля на трассе поселок Матвеев Курган – село Екатериновка.

В нескольких километрах от хутора Скороход 44-летний водитель «Ниссана Эльгранд» пошел на обгон. Мужчина не справился с управлением и на большой скорости вылетел с проезжей части. Ему не удалось остановить минивэн, и он врезался в дерево. От столкновения машина буквально разлетелась на куски.

По информации ГУ МВД по Ростовской области, в ДТП погибли семилетний мальчик, 24-летний парень и 44-летний мужчина. Водитель «Ниссана» с травмами был доставлен в больницу.
Фото: ГУ МВД по Ростовской области
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