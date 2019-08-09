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В Ростовской области в ДТП погибла 37-летняя пассажирка иномарки

В Ростовской области в ДТП погибла 37-летняя пассажирка иномарки
В аварии в Ростовской области погибла женщина. ДТП произошло в Каменском районе около 13 часов 12 августа.

По предварительным данным, 56-летний водитель «Шкоды Октавиа» не справился с управлением на улице Чапаева. В районе дома № 11 легковушка съехала с дороги и опрокинулась.
– В результате ДТП погибла 37-летняя пассажирка иномарки, – сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту аварии начата проверка.

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