В Ростовской области в ДТП погибла 37-летняя пассажирка иномарки



В аварии в Ростовской области погибла женщина. ДТП произошло в Каменском районе около 13 часов 12 августа.



По предварительным данным, 56-летний водитель «Шкоды Октавиа» не справился с управлением на улице Чапаева. В районе дома № 11 легковушка съехала с дороги и опрокинулась.

– В результате ДТП погибла 37-летняя пассажирка иномарки, – сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.



В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту аварии начата проверка.