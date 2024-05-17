В Ростовской области нашли мертвой ученицу второго класса

Фото: Соцсети.

В Ростовской области второклассницу нашли убитой в лесополосе. Трагедия произошла возле станицы Ольгинской, в хуторе Широкий 17 мая.Ранее в соцсетях жители распространяли ориентировки на пропавшую девочку. Как сообщили очевидцы, какой-то мужчина посадил ее в машину и увез в неизвестном направлении. После этого малышку никто не видел.В соцсетях неравнодушные люди развернули настоящую поисковую операцию. В течение трех часов люди разыскивали мужчину. Они объезжали районы и прочесывали улицы. Однако худшие опасения подтвердились. Школьница была найдена мертвой.Пока официальной информации о случившемся нет. Обстоятельства уточняются.