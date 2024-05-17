Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области нашли мертвой ученицу второго класса

В Ростовской области нашли мертвой ученицу второго класса
В Ростовской области второклассницу нашли убитой в лесополосе. Трагедия произошла возле станицы Ольгинской, в хуторе Широкий 17 мая.

Ранее в соцсетях жители распространяли ориентировки на пропавшую девочку. Как сообщили очевидцы, какой-то мужчина посадил ее в машину и увез в неизвестном направлении. После этого малышку никто не видел.

В соцсетях неравнодушные люди развернули настоящую поисковую операцию. В течение трех часов люди разыскивали мужчину. Они объезжали районы и прочесывали улицы. Однако худшие опасения подтвердились. Школьница была найдена мертвой.

Пока официальной информации о случившемся нет. Обстоятельства уточняются.
Фото: Соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.