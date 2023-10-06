В Шахтах на Ленина сгорело бесхозное строение
В городе Шахты Ростовской области сгорела бесхозная постройка. Пожар случился на улице Ленина, 326.
Предварительно пламя вспыхнуло около 8:30. За пару минут огонь охватил площадь 48 квадратных метров. Местные жители заметили клубы дыма и вызвали на место МЧС. Для тушения огня привлекли 10 спасателей на трех автоцистернах.
В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате пожара никто не пострадал. Очаг возгорания удалось ликвидировать спустя 15 минут.