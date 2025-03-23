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В Ростовской области сгорела хозпостройка из-за неисправного дымохода

В Ростовской области сгорела хозпостройка из-за неисправного дымохода
Из-за неисправного дымохода в Матвеевом Кургане Ростовской области сгорела хозпостройка. Огонь разгорелся 19 марта в переулке Азовском.

По предварительным данным, хозяева растопили печь. Через пару минут пламя уже охватило площадь 5 квадратных метров. На место вызвали сотрудников МЧС.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что для тушения привлекли шесть спасателей на двух автоцистернах.

В результате пожара никто не пострадал.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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