В Ростовской области сгорела хозпостройка из-за неисправного дымохода
Из-за неисправного дымохода в Матвеевом Кургане Ростовской области сгорела хозпостройка. Огонь разгорелся 19 марта в переулке Азовском.
По предварительным данным, хозяева растопили печь. Через пару минут пламя уже охватило площадь 5 квадратных метров. На место вызвали сотрудников МЧС.
В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что для тушения привлекли шесть спасателей на двух автоцистернах.
В результате пожара никто не пострадал.