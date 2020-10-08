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В Ростовской области разгорелся еще один ландшафтный пожар: видео

В Ростовской области разгорелся еще один ландшафтный пожар: видео
В Каменском районе произошел очередной ландшафтный пожар. Лес загорелся в хуторе Малая Каменка 9 октября поздно вечером.

Видео с места происшествия опубликовали в соцстях очевидцы. Глубоко в лесу на большой площади горела сухая растительность. Пламя охватило всю линия горизонта. Лес сильно задымлен, земля выжжена.

Напомним, в регионе ландшафтные пожары в последнее время из-за засухи и сильного ветра полыхают практически каждый день. Горят леса, сухая трава, камыш, степь. По мнению властей, в большинстве пожаров виноват человек.

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