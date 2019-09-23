В Ростовской области пропала 12-летняя девочка



В Ростовской области разыскивают пропавшую пятиклассницу. Валерия Абросимова пропала вечером 26 сентября в Морозовске. Родители тут же бросились на поиски 12-летней девочки.



Мама пропавшей рассказала, что она вышла из дома и направилась в сторону центра. В последний раз её видели на улице Кирова. Известно, что она надела белую кофту. Родные не знают, где она может находиться.



Сейчас семья Валерии прочёсывает город в её поисках. Школьница среднего роста, телосложение худощавое. У неё длинные русые волосы и карие глаза.



Если вы встречали девочку на фотографии, незамедлительно сообщите по телефону: 8-909-421-81-48.