В Ростовской области при пожаре в жилом доме погибла 43-летняя женщина

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Аксайском районе Ростовской области при пожаре в доме погибла 43-летняя женщина. Происшествие случилось в ночь на 23 апреля в селе Истомино.Пожар начался на 3-й улице, 162 в мастерской. Причиной возгорания стал электрический аккумулятор дрели, который заряжался в розетке. За считанные минуты огонь перекинулся на кровлю жилого дома. Всего пламя охватило площадь 200 квадратов. Очевидцы вызвали на место пожарных. К счастью, хозяин успел выбежать из горящей постройки, однако в доме осталась 43-летняя женщина. Она не смогла вовремя выбраться и погибла.- Возгорание ликвидировали 17 специалистов на четырех единицах спецтехники, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.