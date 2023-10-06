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В Ростове при пожаре в жилом доме погибла 62-летняя женщина

В Ростове при пожаре в жилом доме погибла 62-летняя женщина
В Ростове-на-Дону при пожаре в жилом доме погибла женщина. ЧП случилось в ночь на 6 октября.

Предварительно пламя вспыхнуло на четвертом этаже в многоэтажке на Шолохова, 128/1. За считанные минуты огонь охватил площадь 20 квадратных метров. Жильцы почувствовали запах гари и вызвали на место сотрудников МЧС. Для тушения огня привлекли 22 спасателя на семи автоцистернах.

В результате случившегося эвакуировали 62-летнюю женщину с отравлением продуктами горения. К сожалению, местная жительница скончалась в машине скорой помощи.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Фото: СоцСети
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