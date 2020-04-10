В Ростовской области при пожаре в хуторе погиб мужчина

На Дону в пожаре в частном доме погиб мужчина. Возгорание произошло в хуторе Верхний Хомутец Весёловского района.ЧП случилось 11 апреля. Огонь охватил постройку по всему периметру. Дом практически полностью выгорел.Во время тушения в помещении было обнаружено тело 53-летнего хозяина дома. Об этом сообщили в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы Веселовского района.В настоящее время причина возгорания в жилом доме устанавливается.