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В Ростовской области при пожаре погиб 39-летний мужчина

В Ростовской области при пожаре погиб 39-летний мужчина
В Пролетарском районе Ростовской области при пожаре погиб 39-летний мужчина. Трагедия случилась вечером 2 ноября в хуторе Ганчуков на улице Мира.

- Огонь распространился на площади 40 квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области. – Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Около 20 минут спасателям потребовалось на тушение дома. В ликвидации пламени принимали участие восемь человек личного состава и две пожарные машины.

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