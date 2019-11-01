В Ростовской области при пожаре погиб 39-летний мужчина
В Пролетарском районе Ростовской области при пожаре погиб 39-летний мужчина. Трагедия случилась вечером 2 ноября в хуторе Ганчуков на улице Мира.
- Огонь распространился на площади 40 квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области. – Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Около 20 минут спасателям потребовалось на тушение дома. В ликвидации пламени принимали участие восемь человек личного состава и две пожарные машины.