За час до атаки беспилотников в Ростове-на-Дону прогремел фейрверк

Фото: Donday.

За час до атаки беспилотников в Ростове-на-Дону прогремел салют. Жители донской столицы запустили фейерверк около полуночи 3 августа, несмотря на запрет губернатора.Сначала громкий звук от фейерверка напугал ростовчан, которые живут в западной части города. Буквально через час после этого раздались настоящие взрывы. Вскоре грохот раздался снова.Беспилотники попали в складские помещения в Морозовском районе. Местные жители сначала услышали взрывы, а затем начался пожар. Осколки беспилотников повредили стекла в зданиях социальных объектов, таких как школы и детские сады, а также в жилых домах и на производственных предприятиях. В районе был введен режим чрезвычайной ситуации.Из-за БПЛА в Каменском районе на складах загорелись емкости с топливом на территории базы № 7.Утром губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что регион атаковали 55 беспилотников.