В Ростовской области пять заключенных пытались покончить с собой
В исправительной колонии № 5 города Константиновска Ростовской области пятеро заключенных пытались свести счеты с жизнью. Происшествие случилось в режимном учреждении на улице Подтелкова утром 3 марта.
Осужденные не согласились с вынесенными им приговорами и решили устроить своеобразный «флешмоб».
Как сообщил DonDay.ru, сотрудники колонии обнаружили пятерых заключенных во время обхода. 35-летний уроженец Волгодонского района, два 32-летних ростовчанина, 26-летний парень из Батайска и 37-летний житель города Шахты были найдены с различными травмами.
Двоих из пострадавших доставили в межобластную туберкулезную больницу Ростова. Остальным оказали медицинскую помощь на месте. Госпитализация им не потребовалась.