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В Ростовской области пешеход попал под колеса иномарки и скрылся с места ДТП

В Ростовской области пешеход попал под колеса иномарки и скрылся с места ДТП
В Ростовской области пешеход сбежал с места аварии, попав под колеса иномарки. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 26 ноября в Сальске.

На улице Новостройка, 99 А девушка за рулем «Хендай Акцент» сбила пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте недалеко от перехода. Когда автоледи вышла из авто, чтобы оказать помощь пострадавшему, его не оказалось.

Как уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, неустановленный пешеход скрылся с места ДТП.

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