В Ростовской области пенсионерка вышла из автобуса и пропала



Нуждающуюся в медицинской помощи пенсионерку разыскивают в Аксае Ростовской области. Галина Аветисян 27 августа ехала на междугороднем автобусе. Примерно в 19 часов она вышла из транспорта и направилась в неизвестном направлении. С тех пор 78-летнюю женщину никто не видел. Её родственники сразу бросились на поиски и обратились к волонтёрам отряда «Лиза Алерт Юг». Отмечается, что она нуждается в помощи медиков и не ориентируется в пространстве.



Рост Галины – примерно 150-155 сантиметров, телосложение – полное. У неё голубые глаза и русые волосы. При себе имеет документы на своё имя.



Если вы узнаёте женщину на фото, позвоните по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.