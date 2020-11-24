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В Ростовской области ПАЗик с рабочими попал в аварию: пострадали четыре человека

В Ростовской области ПАЗик с рабочими попал в аварию: пострадали четыре человека
В Ростовской области из-за плохой видимости ПАЗик с рабочими попал в аварию. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром на трассе Гуково – Зверево в Красносулинском районе.

За рулем грузовика с пассажиром ехал 35-летний мужчина. Так как утром на трассе был туман, из-за плохой видимости шофер не заметил встречный ПАЗик, который перевозил несколько десятков рабочих из Гуково на шахту «Обуховскую». В результате произошла авария.

После столкновения у грузовика смяло переднюю часть, а пассажирский автобус от удара вылетел на другую сторону дороги.

- В результате ДТП пострадали оба водителя, пассажир автобуса и пассажирка «ГАЗели», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - По результатам медобследования пассажирка грузовика не нуждается в госпитализации.

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