В Ростовской области ПАЗик с рабочими попал в аварию: пострадали четыре человека

В Ростовской области из-за плохой видимости ПАЗик с рабочими попал в аварию. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром на трассе Гуково – Зверево в Красносулинском районе.За рулем грузовика с пассажиром ехал 35-летний мужчина. Так как утром на трассе был туман, из-за плохой видимости шофер не заметил встречный ПАЗик, который перевозил несколько десятков рабочих из Гуково на шахту «Обуховскую». В результате произошла авария.После столкновения у грузовика смяло переднюю часть, а пассажирский автобус от удара вылетел на другую сторону дороги.- В результате ДТП пострадали оба водителя, пассажир автобуса и пассажирка «ГАЗели», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - По результатам медобследования пассажирка грузовика не нуждается в госпитализации.