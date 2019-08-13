Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Кубани сгорел пассажирский автобус, направлявшийся в Таганрог

На Кубани сгорел пассажирский автобус, направлявшийся в Таганрог
В Краснодарском крае сгорел пассажирский автобус, следовавший из курортного посёлка Архипо-Осиповка в Таганрог. Возгорание произошло в пути 14 августа.

ЧП случилось в районе Михайловского перевала, недалеко от города Геленджик, около половины девятого вечера. Водитель вывел всех пассажиров из салона горящего транспорта и вызвал спасателей.

Пламя быстро охватило транспортное средство. Пожарным понадобилось порядка часа, чтобы полностью потушить огонь.
В результате происшествия никто из 19 пассажиров автобуса не пострадал.

Было принято решение не расселять туристов в гостиницы до следующего утра, а организовать транспорт до Таганрога.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.