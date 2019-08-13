На Кубани сгорел пассажирский автобус, направлявшийся в Таганрог



В Краснодарском крае сгорел пассажирский автобус, следовавший из курортного посёлка Архипо-Осиповка в Таганрог. Возгорание произошло в пути 14 августа.



ЧП случилось в районе Михайловского перевала, недалеко от города Геленджик, около половины девятого вечера. Водитель вывел всех пассажиров из салона горящего транспорта и вызвал спасателей.



Пламя быстро охватило транспортное средство. Пожарным понадобилось порядка часа, чтобы полностью потушить огонь.

В результате происшествия никто из 19 пассажиров автобуса не пострадал.



Было принято решение не расселять туристов в гостиницы до следующего утра, а организовать транспорт до Таганрога.