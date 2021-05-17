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В Ростовской области пассажирка «четырнадцатой» пострадала в ДТП с иномаркой

В Ростовской области пассажирка «четырнадцатой» пострадала в ДТП с иномаркой
В городе Морозовске Ростовской области произошла авария с участием двух авто. Происшествие случилось 19 мая на улице Советской.

По предварительным данным, водитель «Джили» разворачивался на перекрестке. Автомобилист, соблюдая правила, пропускал встречные автомобили. В это время сзади в иномарку въехал попутный «ВАЗ-2114». Обе машины получили механические повреждения. В результате аварии девушка-пассажир из ВАЗа получила травмы.

Очевидцы вызвали на место ДТП спасателей. Они отключили аккумуляторы, зафиксировали автомобили в устойчивом положении и очистили дорогу от последствий аварии. Пострадавшую девушку передали медикам. Остальные участники аварии от госпитализации отказались.

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