В Ростовской области пассажирка «четырнадцатой» пострадала в ДТП с иномаркой

В городе Морозовске Ростовской области произошла авария с участием двух авто. Происшествие случилось 19 мая на улице Советской.По предварительным данным, водитель «Джили» разворачивался на перекрестке. Автомобилист, соблюдая правила, пропускал встречные автомобили. В это время сзади в иномарку въехал попутный «ВАЗ-2114». Обе машины получили механические повреждения. В результате аварии девушка-пассажир из ВАЗа получила травмы.Очевидцы вызвали на место ДТП спасателей. Они отключили аккумуляторы, зафиксировали автомобили в устойчивом положении и очистили дорогу от последствий аварии. Пострадавшую девушку передали медикам. Остальные участники аварии от госпитализации отказались.