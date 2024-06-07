В Ростовской области парень обчистил гараж

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области обокрали гараж. Инцидент случился в городе Новочеркасске. Об этом 7 июня сообщили в местном МУ МВД.Неизвестный проник в гараж ночью, когда на улице было темно и безлюдно. Воришка забрал телефон, хозяйственные инструменты и велосипед.Когда владелец постройки обнаружил пропажу, то написал заявление в полицию. По его словам, стоимость утерянного имущества составляет порядка 21 тысячи рублей.Главного подозреваемого нашли и задержали. Им оказался 27-летний горожанин. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража». Если вину парня докажут, ему будет грозить до двух лет лишения свободы.