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В Ростовской области парень обчистил гараж

В Ростовской области парень обчистил гараж
В Ростовской области обокрали гараж. Инцидент случился в городе Новочеркасске. Об этом 7 июня сообщили в местном МУ МВД.

Неизвестный проник в гараж ночью, когда на улице было темно и безлюдно. Воришка забрал телефон, хозяйственные инструменты и велосипед.

Когда владелец постройки обнаружил пропажу, то написал заявление в полицию. По его словам, стоимость утерянного имущества составляет порядка 21 тысячи рублей.

Главного подозреваемого нашли и задержали. Им оказался 27-летний горожанин. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража». Если вину парня докажут, ему будет грозить до двух лет лишения свободы.
Фото: Rostov.ru.
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