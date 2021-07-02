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В Ростовской области «Ока» врезалась в иномарку: пятеро пострадали

В Ростовской области «Ока» врезалась в иномарку. Авария случилась днем 5 июля на трассе Обливская - Боковская - Каргинская - хутор Дубовой.

По данным УГИБДД по Ростовской области, 36-летний водитель за рулем «Оки» не справился с управлением на перекрестке и врезался в «Киа», за рулем которой был 25-летний водитель.
В Ростовской области «Ока» врезалась в иномарку: пятеро пострадали
- В результате ДТП пострадали пассажир «Оки», а также водитель и три женщины, 25, 55 и 18 лет, из иномарки, - сообщили в ведомстве.

Машины также получили множественные повреждения. «Оку» сплющило, как консервную банку, а иномарка от силы удара легла на бок.

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