В Ростовской области «Ока» врезалась в иномарку: пятеро пострадали

В Ростовской области «Ока» врезалась в иномарку. Авария случилась днем 5 июля на трассе Обливская - Боковская - Каргинская - хутор Дубовой.По данным УГИБДД по Ростовской области, 36-летний водитель за рулем «Оки» не справился с управлением на перекрестке и врезался в «Киа», за рулем которой был 25-летний водитель.- В результате ДТП пострадали пассажир «Оки», а также водитель и три женщины, 25, 55 и 18 лет, из иномарки, - сообщили в ведомстве.Машины также получили множественные повреждения. «Оку» сплющило, как консервную банку, а иномарка от силы удара легла на бок.