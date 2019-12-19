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В Ростовской области обнаружили сумку с оружием и взрывчаткой

В Ростовской области обнаружили сумку с оружием и взрывчаткой
В Ростовской области обнаружили сумку с оружием и взрывчатыми веществами. Об этом пишет издание «Московский комсомолец».

Известно, что сотрудники ФСБ нашли сумку в 150 метрах от границы с Украиной. В сумке было около килограмма гексогена, а также некоторое количество тротила. В тайнике также находились гранаты, гранатометы, взрыватели и детонаторы.

Пока не известно, кому принадлежит сумка с оружием. Правоохранители разыскивают владельца опасной находки.

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