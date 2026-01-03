Новости
В Ростовской области объявили беспилотную опасность 3 января

В Ростовской области объявили беспилотную опасность 3 января. Гражданам рекомендуется покинуть открытые участки улиц и зайти в помещения.

Минувшей ночью дроны атаковали четыре района. К счастью, обошлось без жертв.
Фото: Дондей
