В Ростовской области насмерть сбили мужчину

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области на автомобильной дороге произошла авария со смертельным исходом, в которой погиб пешеход. Инцидент произошел 2 января на территории Октябрьского района.Согласно предварительной информации, ранним утром в районе Красюковского сельского поселения водитель легкового транспортного средства не сумел вовремя затормозить и наехал на мужчину.По уточненной информации от региональной Госавтоиспекции, пешеход погиб от полученных повреждений.В настоящее время полиция проводит проверку по данному происшествию.