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В Ростовской области насмерть сбили мужчину

В Ростовской области насмерть сбили мужчину
В Ростовской области на автомобильной дороге произошла авария со смертельным исходом, в которой погиб пешеход. Инцидент произошел 2 января на территории Октябрьского района.

Согласно предварительной информации, ранним утром в районе Красюковского сельского поселения водитель легкового транспортного средства не сумел вовремя затормозить и наехал на мужчину.

По уточненной информации от региональной Госавтоиспекции, пешеход погиб от полученных повреждений.

В настоящее время полиция проводит проверку по данному происшествию.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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