В Ростовской области насиловавший сестру парень отправится на 15 лет в колонию строгого режима
В колонию строгого режима отправится 22-летний парень, насиловавший свою сестру. Осужденный Виталий У. не смог оспорить приговор Зерноградского городского суда.
Как ранее сообщалось, с 2015-го по 2019 год парень заставлял девочку удовлетворять его сексуальные потребности. Пока родителей не было дома, он заводил школьницу в сарай или отдаленную комнату в доме и принуждал вступать с ним в половую связь. После он отпускал сестру и вел себя как ни в чем не бывало.
Терпению девочки пришел конец, и она рассказала обо всем родителям. Она призналась, что с 10 лет живет с родственником половой жизнью, но все это время боялась рассказать правду.
Суд приговор насильника к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Как сообщает портал DonDay.ru, Виталий пытался оспорить решение, но суд оставил в силе приговор первой инстанции.