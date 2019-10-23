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Экс-замглавы администрации Константиновского района отправится в тюрьму на пять лет

Экс-замглавы администрации Константиновского района отправится в тюрьму на пять лет
Бывший заместитель главы администрации Константиновского района отправится в колонию строго режима на пять лет. Алексей Волков, осужденный за получение крупной взятки, пытался оспорить приговор суда, однако у него ничего не получилось.

Ростовский областной суд оставил в силе решение Усть-Донецкого районного суда.

Напомним, Волков используя свое должностное положение, получил от предпринимателя через посредника, не осведомлённого о его преступных действиях, незаконное денежное вознаграждение в общей сумме полмиллиона рублей. За «вознаграждение» Волков должен был оказать содействие в заключении договоров аренды земельных участков и в последующей передаче их в собственность.

После сделки чиновника арестовали и возбудили в отношении него уголовное дело. За совершенное преступление суд приговорил Волкова к пяти годам колонии строго режима и крупному штрафу.

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