В Ростовской области на пожарах трагически погибли два человека

Фото: ГУ МЧС по РО

За минувшие сутки на пожарах в Ростовской области погибли два человека. Трагедии случились рано утром 13 марта.Первый пожар произошел около 5 утра в селе Песчанокопском. Там на 20 квадратах полыхала сторожка. Внутри находился 39-летний мужчина. С огнем боролись 8 спасателей на двух единицах техники. К сожалению, спасти мужчину не удалось. По данным ГУ МЧС Ростовской области, причиной возгорания стала неосторожность при обращении с огнем.Второй пожар случился в городе Донецке. Пламя вспыхнуло в девятиэтажном доме. По словам очевидцев, в квартиру к 83-летней бабушке пришел ее внук. Мужчина был в состоянии опьянения и закурил в одной из комнат. Вероятно, пепел попал на домашние вещи. В квартире начался пожар. Тушили пламя 12 спасателей на 3 автоцистернах.К сожалению, бабушка надышалась едким дымом и умерла.