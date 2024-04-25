В Ростовской области мужчина погиб в тройном ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области произошла авария с погибшим. Жуткое ДТП случилось 24 апреля в городе Шахты.Около 21:00 водитель «Рено Логана» двигался по проспекту Ленинского Комсомола. В районе рынка «Артемовского» он влетел в припаркованные «Рено Флюенс» и «Мерседес Бенц S-320». Обе машины стояли пустые. Единственный, кто получил травмы, – мужчина из «Логана».Очевидцы вызвали экстренные службы на место аварии. Однако к их приезду 38-летний мужчина был уже мертв. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, причина смерти пока неизвестна. Мужчина мог умереть от полученных травм или сгореть заживо, пока находился без сознания.