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В Ростовской области мужчина погиб в тройном ДТП

В Ростовской области мужчина погиб в тройном ДТП
В Ростовской области произошла авария с погибшим. Жуткое ДТП случилось 24 апреля в городе Шахты.

Около 21:00 водитель «Рено Логана» двигался по проспекту Ленинского Комсомола. В районе рынка «Артемовского» он влетел в припаркованные «Рено Флюенс» и «Мерседес Бенц S-320». Обе машины стояли пустые. Единственный, кто получил травмы, – мужчина из «Логана».

Очевидцы вызвали экстренные службы на место аварии. Однако к их приезду 38-летний мужчина был уже мертв. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, причина смерти пока неизвестна. Мужчина мог умереть от полученных травм или сгореть заживо, пока находился без сознания.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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