В Ростовской области мужчина погиб, провалившись под лед

Фото: Поисково-спасательная служба во внутренних водах Ростовской области.

В Красном Сулине мужчина погиб, провалившись под лед . Происшествие случилось 22 декабря. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов.Мужчина заметил, как собака провалилась под лед упала под воду. Он хотел спасти животное, однако и сам провалился в ледяную воду. Мужчина утонул. В этом году это первый случай, когда человек погиб, провалившись под лед.В Веселовском водохранилище неделей ранее изо льда спасатели вызволили двух рыбаков.Отметим, что ради своей безопасности нельзя выходить на неокрепший лед, не стоит проверять лед на прочность. Кроме того, необходимо отказаться от прогулок вблизи водоемов в темное время суток.В случае, если вы увидели, что человек или животное провалились в воду не нужно бросаться на их спасение. Стоит позвонить по номеру 112 и дождаться специалистов.