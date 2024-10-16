В Ростовской области мужчина-инвалид погиб при пожаре в доме

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области мужчина-инвалид погиб при пожаре в частном доме. Трагедия случилась в селе Малая Неклиновка под Таганрогом.Огонь вспыхнул ночью 16 октября на улице Заречной, 106. Пламя охватило около 16 квадратных метров. Когда на вызов прибыли спасатели, в доме обрушилась крыша. Во время тушения сотрудники обнаружили тело 48-летнего мужчины. Он не смог самостоятельно выбраться из дома.По информации донского ГУ МЧС, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки.