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В Ростовской области мужчина-инвалид погиб при пожаре в доме

В Ростовской области мужчина-инвалид погиб при пожаре в доме
В Ростовской области мужчина-инвалид погиб при пожаре в частном доме. Трагедия случилась в селе Малая Неклиновка под Таганрогом.

Огонь вспыхнул ночью 16 октября на улице Заречной, 106. Пламя охватило около 16 квадратных метров. Когда на вызов прибыли спасатели, в доме обрушилась крыша. Во время тушения сотрудники обнаружили тело 48-летнего мужчины. Он не смог самостоятельно выбраться из дома.

По информации донского ГУ МЧС, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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