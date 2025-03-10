Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области 1,7 тысячи коек развернули из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Ростовской области 1,7 тысячи коек развернули из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом
В Ростовской области развернули дополнительные коечные места из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь 10 марта.

По последним данным, в ростовской области эпидпорог стал выше практически на 20%. А в Ростове уровень заболеваемости стал выше на 59,5 процентов.

- Утверждены схемы маршрутизации пациентов, организована работа 341 бригады скорой помощи, развернуто почти 1,7 тысячи коек, открыто 183 мельцеровских бокса, - сказано в сообщении.

Также в больницах Ростова действует новое расписание. Работу кабинетов неотложной скорой помощи продлили до 22:00 в будни и до 18:00 по выходным дням.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.