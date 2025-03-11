Ирина Аллегрова была награждена орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

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Ирина Аллегрова была удостоена ордена «За заслуги в культуре и искусстве». Указ об этом был опубликован 10 марта на официальном портале правовых актов.В документе сообщается, что награда присуждена артистке за ее значительный вклад в развитие российской культуры и искусства.Ирина Аллегрова родилась в Ростове-на-Дону. Она начинала свою карьеру в составе ансамблей, но впоследствии перешла к сольному пению. В 2010 году ей было присвоено звание народной артистки России. В последние годы певица редко появляется на публике и участвует в светских мероприятиях.