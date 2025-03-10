Топливная компания пытается отсудить у «Ростовавтодора» свыше 53 млн рублей

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Краснодарское ООО «Сириус» хочет отсудить у АО «Ростовавтодор» более 53 миллионов рублей. Информация опубликована на сайте арбитражного суда Ростовской области.Компания по продаже топлива требует от акционерного общества деньги за поставленный товар. Организация утверждает, что направила «Ростовавтодору» нефтепродукты, но не получила за них деньги. Краснодарское ООО хочет получить средства, а также неустойку за просроченный платеж.Арбитражный суд Ростовской области принял иск в производство 7 марта. Первое судебное заседание назначено на 28 апреля.