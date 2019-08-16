В Ростовской области мотоциклист погиб, влетев в отбойник



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В Ростовской области мотоциклист на полной скорости влетел в отбойник. От полученных травм мужчина скончался на месте. Авария произошла на улице Левобережной, 4 около 19 часов.



По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 47-летний мотоциклист двигался по трассе в сторону Аксая. Не справившись с управлением при входе в поворот, он врезался в правый отбойник. Свидетели ДТП утверждают, что водитель «Ямахи» получил серьезные повреждения несовместимые с жизнью.

- Ему оторвало правую руку выше локтя, у него серьезный перелом левой ноги, рёбер и наверняка разрывы внутренних органов. Я с парой человек оказывал первую помощь, но спасти, к сожалению, не удалось. Мужчина умер за 15 минут до приезда «скорой», - рассказывает очевидец.



Свидетели аварии считают, что мотоциклист был вынужден совершить небезопасный маневр из-за того, что его «подрезали». По факту ДТП проводится проверка.