В Ростовской области легковушка влетела в столб: есть пострадавшие

В Ростовской области водитель легковушки въехал в забор, а затем - в столб. ДТП случилось в селе Красновка вечером 9 января. Информация об этом появилась в социальных сетях.По словам очевидцев, мужчина за рулем «Лады» ехал по улице Профильной. В районе магазина «Автомир» навстречу ему выехал «ВАЗ-2109». Объезжая огромную лужу, он ослепил водителя. Шофер пытался избежать столкновения и резко повернул влево. Машина угодила в лужу и наехала на кочку. По инерции транспорт влетел в забор, а затем - в столб. Удар оказался настолько сильным, что передняя часть автомобиля разбилась всмятку.Известно, что в ДТП есть пострадавшие, но их личности еще устанавливают.Водитель ВАЗа с места происшествия уехал.