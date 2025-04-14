Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области легковушка снесла опору ЛЭП и врезалась в дерево

В Ростовской области легковушка снесла опору ЛЭП и врезалась в дерево

В Ростовской области зарегистрировано крупное дорожно-транспортное происшествие: автомобиль, двигаясь с превышением скорости, совершил столкновение с электрической опорой и зелеными насаждениями. Событие произошло 13 апреля в городе Сальске.

Управлявший автомобилем марки "Хонда" во время движения по улице Столбовой внезапно ощутил резкое ухудшение самочувствия и утратил возможность контролировать транспортное средство. Машина отклонилась от курса и на большой скорости произвела столкновение сначала со столбом электросети, а затем с деревом.

Вследствие мощного удара водитель оказался заблокирован внутри деформированного салона. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники спасательных подразделений.

С использованием специального оборудования спасатели осуществили операцию по извлечению пострадавшего из искореженного автомобиля и передали его работникам медицинской службы скорой помощи для дальнейшей госпитализации.
Фото: ГКУ РО "РО ПСС"
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.