В Ростовской области легковушка снесла опору ЛЭП и врезалась в дерево

Фото: ГКУ РО "РО ПСС"

В Ростовской области зарегистрировано крупное дорожно-транспортное происшествие: автомобиль, двигаясь с превышением скорости, совершил столкновение с электрической опорой и зелеными насаждениями. Событие произошло 13 апреля в городе Сальске.Управлявший автомобилем марки "Хонда" во время движения по улице Столбовой внезапно ощутил резкое ухудшение самочувствия и утратил возможность контролировать транспортное средство. Машина отклонилась от курса и на большой скорости произвела столкновение сначала со столбом электросети, а затем с деревом.Вследствие мощного удара водитель оказался заблокирован внутри деформированного салона. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники спасательных подразделений.С использованием специального оборудования спасатели осуществили операцию по извлечению пострадавшего из искореженного автомобиля и передали его работникам медицинской службы скорой помощи для дальнейшей госпитализации.