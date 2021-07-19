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В Таганрогском заливе мужчина едва не лишился ноги, попав под винт катера

В Таганрогском заливе мужчина едва не лишился ноги, попав под винт катера
В Таганрогском заливе 37-летний мужчина попал под винт катера. ЧП случилось 18 июля около 7:30.

В то утро мужчина решил искупаться в Таганрогском заливе. Он отплыл от берега и оказался рядом с пассажирским катером. Двигатель судна был заглушен. В какой-то момент катер завели. Нога мужчины оказалась очень близко к винту. Травма была настолько серьезной, что пострадавшего пришлось госпитализировать.

Как сообщили в московском межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, по факту травмирования 37-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, управляющим маломерным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

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