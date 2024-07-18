В Ростовской области хозяин кошки напал на ветеринара

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В городе Шахты Ростовской области хозяин кошки напал на ветеринара. ЧП случилось 17 июля в клинике «Вита».Около месяца назад к ветеринарам обратился клиент с кошкой. Он сообщил, что у его любимицы распухли молочные железы.Во время осмотра выяснилось, что у кошки мастит, который длился уже довольно долго. Владелец рассказал, что в течение месяца у его питомицы были горячие и красные шишки, которые ее беспокоили.Кошке назначили лечение с применением новокаиновых блокад, чтобы снять воспаление. После нескольких процедур молочные железы уменьшились в размере и перестали ее беспокоить.Через несколько недель в клинику вернулся рассерженный мужчина. Он сообщил, что у его кошки случился выкидыш и во время проведения блокад ветеринары прокалывали молочные железы, где, по его мнению, развивались плоды.Мужчина в ярости напал на врача и ударил ее. В результате ветеринар получила травму уха и лица и потеряла сознание.Пострадавшая обратилась за медицинской помощью и написала заявление в полицию.