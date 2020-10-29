В Ростовской области двое водителей погибли в лобовом столкновении «Лады» и ВАЗа

В Ростовской области двое водителей погибли, столкнувшись «лоб в лоб». ДТП произошло в Багаевском районе на 45-м километре трассы Ростов – Волгодонск около девяти часов утра 31 октября.В отделе пропаганды УГИБДД сообщили, что 54-летний водитель «ВАЗ-2110» выехал на встречную полосу и, не убедившись в безопасности маневра, «лоб в лоб» столкнулся с «Ладой Грантой» под управлением 27-летнего автомобилиста.Оба водителя погибли на месте случившегося. Пострадали два пассажира: 43-летний мужчина из ВАЗа госпитализирован, пятилетняя девочка из «Лады» получила только несколько ушибов и ссадин. Жизнь ребенку, который ехал на переднем сиденье, спасли детское кресло и подушки безопасности.