В Ростовской области две женщины пострадали в перевернувшейся легковушке

В Октябрьском районе Ростовской области в перевернувшейся легковушке две женщины получили травмы. Происшествие случилось 18 октября около 16 часов на автотрассе Шахты-Раздорская.По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля Киа Спортейдж на 24-м километре трассы не справился с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась.- В результате ДТП две женщины-пассажирки 35 лет с травмами были доставлены в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.