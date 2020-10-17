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В Ростовской области две женщины пострадали в перевернувшейся легковушке

В Ростовской области две женщины пострадали в перевернувшейся легковушке
В Октябрьском районе Ростовской области в перевернувшейся легковушке две женщины получили травмы. Происшествие случилось 18 октября около 16 часов на автотрассе Шахты-Раздорская.

По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля Киа Спортейдж на 24-м километре трассы не справился с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась.

- В результате ДТП две женщины-пассажирки 35 лет с травмами были доставлены в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

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