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В Ростовской области дотла выгорел частный дом

В Ростовской области дотла выгорел частный дом

В Волгодонске загорелся дачный дом. ЧП произошло около десяти утра 19 января в СНТ «Машиностроитель».

Предварительно известно, что пожарных вызвали очевидцы возгорания. Они заметили дым, распространяющийся по улице. На момент прибытия спасателей огнем было охвачено 45 квадратных метров. Фактически, горел весь дом. В результате случившегося никто не пострадал. Находился ли кто-то из владельцев дома поблизости, неизвестно.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пожар тушили восемь человек на двух спецмашинах. Причина возгорания уточняется.
Фото: yandex.ru
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