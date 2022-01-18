В Ростовской области дотла выгорел частный дом

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В Волгодонске загорелся дачный дом. ЧП произошло около десяти утра 19 января в СНТ «Машиностроитель».Предварительно известно, что пожарных вызвали очевидцы возгорания. Они заметили дым, распространяющийся по улице. На момент прибытия спасателей огнем было охвачено 45 квадратных метров. Фактически, горел весь дом. В результате случившегося никто не пострадал. Находился ли кто-то из владельцев дома поблизости, неизвестно.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пожар тушили восемь человек на двух спецмашинах. Причина возгорания уточняется.