В Ростовской области дальнобойщик утонул в реке

Фото: salsnews

В Сальске Ростовской области в реке утонул дальнобойщик. Об этом сообщил информационный портал salsnews.Трагедия случилась 16 июля на реке Средний Егорлык. Около 15:00 два брата-дальнобойщика решили искупаться в водоеме. Они планировали проплыть до буйков и обратно. Когда один из братьев выбрался на берег, он заметил, что его родственник отсутствует. Мужчина тут же вызвал спасателей.На место трагедии приехали сотрудники МЧС и медработники. Водолазы нашли его тело спустя три часа. К сожалению, мужчину спасти уже было нельзя.