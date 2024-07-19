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В Ростовской области дальнобойщик утонул в реке

В Ростовской области дальнобойщик утонул в реке
В Сальске Ростовской области в реке утонул дальнобойщик. Об этом сообщил информационный портал salsnews.

Трагедия случилась 16 июля на реке Средний Егорлык. Около 15:00 два брата-дальнобойщика решили искупаться в водоеме. Они планировали проплыть до буйков и обратно. Когда один из братьев выбрался на берег, он заметил, что его родственник отсутствует. Мужчина тут же вызвал спасателей.

На место трагедии приехали сотрудники МЧС и медработники. Водолазы нашли его тело спустя три часа. К сожалению, мужчину спасти уже было нельзя.
Фото: salsnews
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