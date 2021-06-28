Под Волгодонском 15-летний подросток утонул в реке Дон
Под Волгодонском 15-летний парень утонул в реке Дон. Трагедия случилась в станице Романовской 28 июня.
В тот день подросток со старшим братом пришел на многолюдный пляж. Он решил искупаться и отправился к водоему. Вскоре родственник потерял младшего брата из виду и вызвал спасателей.
Специалисты местного ПСП достали подростка из воды и попытались реанимировать его. Однако парень был уже мертв, сообщил DonDay Волгодонск.
За день до этого, 27 июня, подобный случай произошел в районе химзавода в Волгодонске. 24-летний парень отдыхал с компанией на подвесных мостах. Он пошел искупаться в оросительном канале и не вернулся. Водолазы нашли тело парня только к полуночи. Ранее, 15 июня, там же нашли тело 13-летней девочки.