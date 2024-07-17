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В Сальске в реке Средний Егорлык утонул 24-летний парень

В Сальске в реке Средний Егорлык утонул 24-летний парень
В Сальске Ростовской области утонул 24-летний парень в реке Средний Егорлык. Трагедия произошла 16 июля.

Группа молодых людей решила провести время на пляже. Они распивали спиртные напитки на берегу реки. Один из них решил доплыть до буя, но не рассчитал свои силы и начал тонуть.

Друзья молодого человека обратились за помощью к спасателям. Однако, несмотря на их усилия, спасти парня не удалось. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, тело утонувшего подняли водолазы.
Фото: Ростов ру
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