В Ростовской области будут судить ревнивца, зарезавшего свою жену

Фото: Ростов ру.

В Ростовской области мужчина зарезал свою жену в порыве ревности. Вскоре он предстанет перед судом за убийство супруги.Убийство произошло 8 сентября в станице Ермаковской Тацинского района. Мужчина заподозрил жену в неверности. Во время выяснения отношений, супруг взял нож и вонзил его в живот супруги. От полученного ранения она скончалась. Вскоре ревнивца задержали. Вину в преступлении пришлось признать.- Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.Ревнивцу грозит от пяти лет колонии.