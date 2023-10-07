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В Ростовской области будут судить ревнивца, зарезавшего свою жену

В Ростовской области будут судить ревнивца, зарезавшего свою жену
В Ростовской области мужчина зарезал свою жену в порыве ревности. Вскоре он предстанет перед судом за убийство супруги.

Убийство произошло 8 сентября в станице Ермаковской Тацинского района. Мужчина заподозрил жену в неверности. Во время выяснения отношений, супруг взял нож и вонзил его в живот супруги. От полученного ранения она скончалась. Вскоре ревнивца задержали. Вину в преступлении пришлось признать.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Ревнивцу грозит от пяти лет колонии.
Фото: Ростов ру.
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