Жителя Ростовской области будут судить за покушение на убийство бывшей жены

В Ростовской области мужчина предстанет перед судом за покушение на убийство бывшей супруги и оскорбление представителя власти.По версии следователей, в августе 2021 года пьяный житель Мясниковского района избил экс-жену, а потом схватил ее за шею и удерживал до тех пор, пока она не лишилась чувств.Кто-то из жильцов дома вызвал полицию. Но тирану это не понравилось, и он начал оскорблять прибывших на вызов участковых. Избитая женщина впоследствии скончалась, однако вины ее бывшего мужа в этом нет. Сейчас мужчина находится под стражей.– Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.