В Ростовской области без вести пропали парень с девушкой на машине





В Новочеркасске разыскивают молодую пару, пропавшую 10 дней назад.



В последний раз 20-летнюю Юлию Желтушкину и 24-летнего Владимира Шнитова видели возле дома на улице Петрова, где жили молодые люди. Из дома они уехали на машине Владимира, и больше никто их не видел, сообщает DonDay Новочеркасск.



Когда родные пришли к ним домой, дверь была открыта, а вещи внутри - разбросаны. Предположительно, из дома пропали только документы. С 3 сентября телефоны Юлии и Владимира выключены. А 12 сентября родным девушки рассказали, что видели автомобиль её парня на улице Авиаторов, но самих пропавших рядом с ним не было.



По словам друзей молодого человека, у парня были большие долги. Знакомые предполагают, что пара таким образом скрывается от кредиторов.



Сестра Юлии рассказала, что в день исчезновения девушка была одета в бирюзовое платье и черные сандалии. Какая одежда была на Владимире, неизвестно. Пара пропала вместе с автомобилем «ВАЗ-2110» серебристого цвета, госномер Н442АО 161.



Всех, кому что-нибудь известно о том, где находятся молодые люди, или видел их, просят сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефону: 102.