Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области без вести пропали парень с девушкой на машине

В Ростовской области без вести пропали парень с девушкой на машине

В Новочеркасске разыскивают молодую пару, пропавшую 10 дней назад.

В последний раз 20-летнюю Юлию Желтушкину и 24-летнего Владимира Шнитова видели возле дома на улице Петрова, где жили молодые люди. Из дома они уехали на машине Владимира, и больше никто их не видел, сообщает DonDay Новочеркасск.

Когда родные пришли к ним домой, дверь была открыта, а вещи внутри - разбросаны. Предположительно, из дома пропали только документы. С 3 сентября телефоны Юлии и Владимира выключены. А 12 сентября родным девушки рассказали, что видели автомобиль её парня на улице Авиаторов, но самих пропавших рядом с ним не было.

По словам друзей молодого человека, у парня были большие долги. Знакомые предполагают, что пара таким образом скрывается от кредиторов.

Сестра Юлии рассказала, что в день исчезновения девушка была одета в бирюзовое платье и черные сандалии. Какая одежда была на Владимире, неизвестно. Пара пропала вместе с автомобилем «ВАЗ-2110» серебристого цвета, госномер Н442АО 161.

Всех, кому что-нибудь известно о том, где находятся молодые люди, или видел их, просят сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефону: 102.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.