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В Ростовской области нашли пропавшую вместе с машиной молодую пару

В Ростовской области нашли пропавшую вместе с машиной молодую пару
В Новочеркасске нашли пропавших 11 дней назад вместе с авто Юлию Желтушкину и Владимира Шнитова. Молодая пара все это время была у знакомых в поселке Ключевом.

Полицейские доставили разыскиваемых в отдел полиции и связались с их семьями. С какой целью 20-летняя Юлия и 24-летний Владимир отключили телефоны и скрывались 11 дней, неизвестно. Знакомые Владимира предполагают, что он мог бежать от больших долгов, сообщил DonDay – Новочеркасск.

Напомним, молодые люди пропали 3 сентября. В тот день они вышли из своей квартиры на улице Петрова в Новочеркасске, сели в «десятку» и уехали в неизвестном направлении.

Родственники Юлии и Владимира первым делом принялись искать их в квартире. Дверь была не заперта, вещи были разбросаны по всему жилью. С собой пара взяла только документы.

Три дня назад семье Юлии сообщили о том, что машину пропавших заметили на улице Авиаторов. Однако владельцев рядом с ней не было. Телефоны влюбленных были отключены все 11 дней.

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